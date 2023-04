Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Fußgängerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Beckumer Straße und des Böbbingwegs. Ein 49-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem VW den Böbbingweg in Richtung Norden und beabsichtigte nach rechts in die Beckumer Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine 18-jährige Fußgängerin aus Lippstadt, die zeitgleich den südlichen Gehweg aus Richtung Innenstadt kommend, entlang ging. Als sie den Kreuzungsbereich betrat, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert.(dk)

