Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Handtasche Am Sonntag, 04. Juni 2023 gegen 22:00 Uhr stellte eine 17-jährige Molbergerin beim Verlassen eines Restaurants in Cloppenburg, an der Langen Straße, fest, dass sie ihre Handtasche an ihrem Platz im Restaurant vergessen hatte. Sie kehrte umgehend zu ihrem Platz zurück und musste dort um 22:05 Uhr feststellen, dass die Handtasche bereits entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Lindern - PKW Diebstahl

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 zwischen 00:00 Uhr und 06:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Lindern, Tulpenstraße, einen dort auf einem Hof abgestellten weißen PKW der Marke Tesla, Model 3. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter der Telefonnummer 05957/967790 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 um 08:10 Uhr befuhr ein 42-jähriger Lastruper mit seinem Transporter die Böener Straße in Löningen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 um 21:35 Uhr befuhr ein 42-jähriger Molberger mit seinem PKW die Straße Hinter dem Dweracker in Molbergen obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Gegen den 42-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Donnerstag, 08. Juni 2023, um 12:30 Uhr wollte ein 8-jähriger aus Garrel die Cloppenburger Straße in Höhe eines dortigen Möbelgeschäfts überqueren. Hierbei übersah er, dass von rechts eine 60-jährige Garrelerin mit ihrem PKW die Cloppenburger Straße in Richtung Varrelbuscher Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der 8-jährige leicht verletzt wurde.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Alten Schützenplatz geparkter PKW, Renault, durch einen Unbekannten beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallbeteiligte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475/941220 entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Donnerstag, 08. Juni 2023 um 15:30 Uhr befuhr eine 12-jährige Essenerin den Radweg an der Burgstraße entlang der Hase. Ihr entgegen kommt fußläufig eine 82-jährige Essenerin mit ihrem Rollator. Die 14-jährige stößt mit dem Rollator zusammen wodurch die 82-jährige stürzt und sich verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell