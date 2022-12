POL-DA: Bensheim: 22-Jährige wegen Handtasche attackiert/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Darmstadt (ots) - Ungebetene Gäste haben am frühen Sonntagmorgen (25.12.) einen Einkaufsladen in der Frankfurter Straße nahe dem Bahnhof heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gegen 4.40 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft. Ob sie Beute machten und auf welche Höhe sich der Schaden belaufen wird, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und ...

