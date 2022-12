POL-DA: Darmstadt-Nord: Einbrecher suchen Einkaufsmarkt heim

Darmstadt (ots) - Mehrere Tausend Euro Bargeld haben Kriminelle am Samstag (24.12.) in einer Wohnung in der Martinstraße erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Wertvollem. Sie wurden fündig und traten mit ihrem Diebesgut die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von ...

