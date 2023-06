Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, 08. Juni 2023 zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Landwehrstraße in Lohne ein und entwendeten ein Tablet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Visbek - Diebstahl von Fahrzeugteilen

In der Zeit von Dienstag, 06. Juni 2023, 18:00 Uhr und Mittwoch, 07. Juni 2023, 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Firmengelände einer in Visbek, Bloge ansässigen Firma und entwendeten von den dort abgestellten LKW Fahrzeugteile. Es entstand ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter der Telefonnummer 04445/950470 entgegen.

Damme - Brand eines Hydraulikaggregates

Am Donnerstag, 08. Juni 2023, um ca. 23:10 Uhr gerät aus ungeklärter ein Hydraulikgerät einer Firma in Damme am Dr.-Jürgen-Ulderum-Platz in Brand. Das Feuer konnte durch zwei Mitarbeiter der Firma schnell gelöscht werden, so dass kein weiterer Schaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr Damme war mit 28 Einsatzkräften sowie 6 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort, da die zwei Mitarbeiter der Firma zur Überprüfung auf möglichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 08. Juni 2023, 17.21 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann mit einem Pkw die Loher Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Donnerstag, 08. Juni 2023, 13.00 Uhr befuhr eine 34-jährige aus Dinklage mit einem Pkw die Münsterstraße stadtauswärts in Vechta. Beim Abbiegen auf ein Tankstellegelände übersah die 34-jährige eine 36-jährige Radfahrerin aus Steinfeld, die den dortigen Radweg befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Fahrradfahrerin so stark ab, dass sie stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Vechta - Vekehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 07. Juni 2023 um 19:45 Uhr befuhr eine 56-jährige Vechtaerin mit ihrem PKW die Theodor-Heuss-Straße in Vechta. An einer beidseitigen Fahrbanhverengung fuhr sie in die Engstelle hinein, obwohl ihr entgegen ein 46-jähriger Vechtaer mit seinem Rennrad als letzter einer Radfahrergruppe die Engstelle noch nicht passiert hatte. Dieser musste der 56-jährigen ausweichen wodurch er gegen den Bordstein fuhr, zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Das hochwertige Rennrad des 46-jährigen Vechtaers wurde hierbei stark beschädigt, so dass zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- EUR entstand. Die 56-jährige Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne ihre Beteiligung anzugeben, konnte jedoch ermittelt werden. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht /Erneuter Zeugenaufruf Am Freitag, 2. Juni 2023, um 15.00 Uhr wurde in der Oppelner Straße, vermutlich beim Rangieren, eine Mauer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Verursacher und zum Hergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag, 8. Juni 2023, 20.25 Uhr, befuhren eine 22-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw sowie ein 28-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Motorrad in genannter Reihenfolge die Straße Oythe in Richtung Innenstadt. Als die 22-jährige Pkw-Fahrerin abbremste und nach links in eine Parkbucht einbiegen wollte, hatte der 22-jährige Motorradfahrer zum Überholen angesetzt. Er bremste ab, dabei überschlug er sich und wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Donnerstag, 8. Juni 2023, 15.05 Uhr befuhr eine 62-jährige aus Vechta mit einem Pkw die B 69 in Fahrtrichtung Vechta. Zur gleichen Zeit befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta die Gegenfahrbahn in Richtung Oldenburg und wollte an der Kreuzung zur Oldenburger Straße die Linksabbiegespur befahren. Die 62-jährige Fahrzeugführerin geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem 70-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. Hierbei wurde die 64-jährige Mitinsassen der 62-jährigen Unfallbeteiligten leicht verletzt, ebenso der 70-jährige Autofahrer aus Vechta. Die Schadenshöhe beläuft sich 6000,00 EUR.

