POL-DN: Lkw-Fahrer sieht Radfahrerin zu spät

Inden (ots)

Auf der L12 sah am Samstag ein Lkw-Fahrer eine Radfahrerin zu spät. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12:00 Uhr befuhr die 58 Jahre alte Radfahrerin aus Eschweiler die Talstraße (L12) in Richtung "Waagmühle", als sich ihr von hinten ein Lkw näherte, dessen 29 Jahre alter Fahrer die Talstraße in dieselbe Richtung befuhr. Der Mann nahm die Radfahrerin zu spät wahr, so dass er von hinten auf die Frau auffuhr. Diese kam zu Fall und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vor Ort von Rettungskräften behandelt werden musste und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Der Lkw-Fahrer aus Usbekistan gab später gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, die Frau sei plötzlich mit ihrem Rad vom Gehweg auf die Straße gefahren, ein Zeuge sagte aus, die Radlerin wäre die gesamte Zeit auf der Fahrbahn gefahren. Die verunfallte Eschweilerin konnte sich vor Ort nicht zum Unfallhergang äußern und wird im Nachgang befragt werden.

