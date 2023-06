Polizei Düren

POL-DN: Junge Radfahrerin übersieht Pkw

Hürtgenwald (ots)

Am 02.06.2023 kam es gegen 16:00 Uhr in Brandenberg an der Einmündung L11 / Kierlingsweg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 14-jährige Radfahrerin aus Hürtgenwald verletzt wurde. Das Mädchen war gemeinsam mit ihrem Bruder mit den Fahrrädern vom "Kierling" aus in Richung Brandenberg unterwegs. An der Einmündung zur L11 wollte sie nach links abbiegen, um ihrem vorausfahrenden Bruder zu folgen. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Brandenberg herannahende PKW-Fahrerin und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Obwohl die 14-jährige keinen Fahrradhelm trug, erlitt sie durch den Sturz erstaunlicherweise lediglich eine Armfraktur und wurde durch eine Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.700,-EUR geschätzt.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang erneut auf folgendes hin:

Fahrradhelme retten Leben!

Ein immer wiederkehrendes Thema bei der Verkehrssicherheit für Radfahrende ist der Fahrradhelm. Radfahrende sollten zu ihrer eigenen Sicherheit nur mit Helm unterwegs sein. Ein Sturz ist überall möglich!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell