POL-DN: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstag (01.06.2023) wurde ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt, weil eine Autofahrerin ihn beim Abbiegen zu spät sah.

Gegen 13:15 Uhr befuhr eine 45 Jahre alte Frau aus Nideggen die Heinrich-Hansen-Straße in Düren Niederau. Sie beabsichtigte, auf die Kreuzauer Straße einzubiegen. An der Kreuzung hielt sie zunächst an, um dann abzubiegen. Hierbei bemerkte sie einen von links auf dem Geh- und Radweg herannahenden 55 Jahre alten Pedelec-Fahrer aus Düren zu spät. Der Mann, der in Richtung Kreuzau unterwegs war, wurde auf die Motorhaube des Pkw geladen und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

