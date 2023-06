Polizei Düren

POL-DN: Schlüsselübergabe auf der Polizeiwache Jülich

Jülich (ots)

Bevor er sich am 31.052023 in den Ruhestand verabschiedet hat, übergab der (ehemalige) Leiter der Polizeiwache Jülich, EPHK Georg Römgens, den "Schlüssel" an seinen Nachfolger, EPHK Karl-Heinz Gormann.

Georg Römgens, der am 01.10.1979 in die Polizei Nordrhein-Westfalen eingetreten war und seine Grundausbildung in Linnich absolviert hatte, versah, abgesehen von einem kurzen Abstecher zum Polizeipräsidium Köln, seit September 1988 ununterbrochen Dienst in der Kreispolizeibehörde Düren. Hier war er auf den Polizeiwachen in Düren und Jülich unter anderem viele Jahre als Dienstgruppenleiter tätig, bevor er im Januar 2015, so sagt er es selbst, dass "große Glück" hatte, Leiter der Polizeiwache Jülich zu werden.

Sein Nachfolger, und somit auch neuer Regionalbeauftragter, ist der Erste Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Gormann. Auch er ist ein "Urgestein der KPB Düren" und blickt unter anderem auf Führungsfunktionen als Dienstgruppenleiter sowie Einsatz- und Personaldezernent zurück. Die Polizeiwache Jülich geht somit in erfahrene Hände.

