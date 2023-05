Polizei Düren

POL-DN: Unfall unter Alkoholeinfluss

Nideggen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (30.05.2023) wurde eine 34-Jährige aus Nideggen leicht verletzt. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss.

Die Frau aus Nideggen befuhr gegen 08:50 Uhr die Zehnthofstraße in Fahrtrichtung Vlatten. Sie war auf dem Weg zum Kindergarten, um dort ihre beiden Kinder, die sich ebenfalls im Pkw befanden, dort hinzubringen. Aus diesem Grund beabsichtigte die 34-Jährige von der Zehnthofstraße nach links in die Schulstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs habe plötzlich ein Pkw links überholen wollen. Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 37 Jahre alter Mann aus Nideggen. Dieser gab an, dass er zu spät bemerkt habe, dass die Vorausfahrende abbiegen wollte. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Dem Mann aus Nideggen wurde daraufhin ein Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell