LPI-EF: Elektroroller gestohlen

Sömmerda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin kam es am Montag kurz nach 12:00 Uhr in Sömmerda. Eine 67-jährige Radfahrerin fuhr auf der Fichtestraße in Richtung Steinstraße. An der Kreuzung Freiligrathstraße übersah die Dame eine von rechts kommende 53-jährige Nissan-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Ein ...

