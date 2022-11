Polizeidirektion Hannover

POL-H: Infotelefon der Polizeidirektion Hannover für Bürgerinnen und Bürger zum Thema "Dunkle Jahreszeit"

Hannover (ots)

Unter den Aspekten Einbruchschutz, Trickbetrügereien, Häusliche Gewalt und Sicherheit im Straßenverkehr bietet die Polizeidirektion Hannover am Donnerstag, 17.11.2022, ein Infotelefon an. Von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Region Hannover hierbei die Möglichkeit, sich zu den genannten Themen zu informieren.

Ein wichtiger Aspekt für erfolgreichen Einbruchschutz ist es, bedachtes Verhalten und die richtige Sicherungstechnik einzusetzen. Ein großer Teil der Einbrüche kann nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen verhindert werden. In der dunklen Jahreszeit kommt es aber nicht nur vermehrt zu Wohnungseinbrüchen, auch rücken die Menschen in ihren vier Wänden wieder näher zusammen. Die Kehrseite des ständigen Miteinanders können Langeweile, Frust, Streit und eskalierende Konflikte sein. Aus diesem Grund möchte die Polizeidirektion Hannover zu diesem Thema informieren und damit auch auf den internationalen Tag "Gegen Gewalt an Frauen/Orange Day" am 25.11.2022 aufmerksam machen. Prävention ist weiterhin auch dann wichtig, wenn Betrüger unter anderem an der Haustür versuchen, Bürgerinnen und Bürger um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Masche des Falschen Polizeibeamten, der Enkeltrick und Schockanrufe sind diesbezüglich nur einige Beispiele für kriminelle Machenschaften. Ebenso spielt zur dunklen Jahreszeit die Sicherheit im Straßenverkehr eine wichtige Rolle, so dass die Sichtbarkeit in der Dunkelheit in den Fokus rückt.

Verhaltenshinweise und Tipps den genannten präventiven Themen geben Kolleginnen und Kollegen der Zentralstelle Technische Prävention sowie die Präventionsteams der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen.

Das Infotelefon ist am Donnerstag, 17.11.2022, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 0511 109-1120 erreichbar. /aw, nash

