Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Erfolgreiche Taschendiebe

Gifhorn/ Wittingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde zwei Männern die Geldbörse in Geschäften in Wittingen und Gifhorn entwendet. Beide gehören mit 70 und 83 Jahren zur Zielgruppe der Täterinnen und Täter bei diesem Phänomen. Die beiden Männer hatten ihr Portemonnaie in die Jackentasche gesteckt, beide mussten an der Kasse feststellen, dass die Geldbörse entwendet wurde.

Neben den amtlichen Dokumenten wie etwa Führerschein und Personalausweis erbeuteten die unbekannten Täter auch die EC-Karten sowie beim Diebstahl in Wittingen 250 Euro Bargeld und in Gifhorn 170 Euro Bargeld.

Die Tipps der Polizei:

- Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen(!) auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss, so kann dieser nicht unbemerkt geöffnet werden.

