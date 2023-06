Polizei Düren

POL-DN: Mißglücktes Überholmanöver

Eschweiler/Aldenhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am frühen Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt. Ein Motorrad stürtzte bei dem Versuch, vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen.

Gegen 18:40 Uhr befuhren mehrere Pkw sowie ein Motorrad die L11 in Höhe Weiler-Hausen. Nachdem die Fahrzeuge den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Eschweiler verlassen hatten, setzte ein 46-jähriger Kradfahrer zum Überholen der vorausfahrenden Pkw an. Zeitgleich beabsichtigte der vor ihm in der Kolonne fahrende 35 Jahre alte Autofahrer ebenfalls zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte der 46-jährige aus Aachen, mit seinem Motorrad auszuweichen. Ohne Kollision zwischen den Fahrzeugen kam er zu Fall. Hierbei wurden er und seine 52-jährige Sozia schwer verletzt wurden.

Die beiden Verletzten mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Der 35-jährige Pkw-Fahrer aus Eschweiler blieb derweil unverletzt.

Das Motorrad, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

