Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammengestoßen

Weimar (ots)

Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der Einfahrtsstraße nach Weimar. Aus noch ungeklärter Ursache kam eine aus Richtung Gelmeroda kommende Frau in ihrem Audi auf die Gegenfahrspur. Der aus Weimar kommende Fahrer eines Lkw konnte dem Auto nicht mehr ausweichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 58-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer (30) blieb unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die K601 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt.

