Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche im Kreisgebiet

Kreis Düren (ots)

Über das vergangene Wochenende (02.06.2023 - 04.06.2023) kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags (02.06.2023) brachen Unbekannte in ein Bistro an der Josef-Schregel-Straße ein. Die Tat ereignete sich zwischen 03:30 Uhr und 09:00 Uhr, vermutlich kamen der oder die Täter durch einen Hinterhof. Sie drangen in die Gaststätte ein und entwendeten dort Bargeld. Wahrscheinlich ist, dass sie auf gleichem Wege flüchteten und eine Leiter benutzen, um die Mauer des Hinterhofes zu überwinden.

Um 10:00 Uhr, ebenfalls am Freitag (02.06.2023) wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in der Brückenstraße in Langerwehe Luchem mit einem Einbruch konfrontiert. Doch damit nicht genug: Als sie nach einer nur kurz andauernden Abwesenheit (09:35 Uhr - 10:00 Uhr) wieder zu ihrem Haus kamen, waren die Täter noch vor Ort. Die Bewohner hörten Schritte im Obergeschoss und sahen sich bei Nachschau drei fremden, männlichen Personen gegenüber, die ihre Gesichter mit ihren Pullovern bedeckt hatten, um unerkannt zu bleiben. Die Männer, einer davon nach Angaben der Betroffenen mit einem Messer bewaffnet, stürmten vorbei, rüttelten noch am verschlossenen Garagentor, bevor sie dann über einen Feldweg flüchteten, an dessen Ende (Einmündung zur Brückenstraße) sie in einen Pkw (silbern, vermutlich ein Audi) sprangen und davonfuhren.

Die Hausbewohner konnten die drei Männer wie folgt beschreiben:

1. Person:

- 1,65-1,70 Meter groß - Schwarzer Pullover - Schwarze Hose mit weißem Streifen auf jeder Seite - Schwarze Schuhe - Schwarze Strickmütze - Sonnenbrille - Kräftige Statur - Arabischer Phänotyp/Akzent

2. Person

- 1,74-1,78 Meter groß - Schwarzes Sweatshirt - Schwarze Hose - Schwarze Schuhe - Schwarze Strickmütze - Schwarze Handschuhe - Linke Hand Messer mit Holzgriff gehalten - Arabischer Phänotyp

3. Person:

- 1,70-1,75 Meter groß - Schwarzes Sweatshirt - Schwarze Strickmütze - Schwarze Hose - Schwarze Schuhe - Dunkle Augen - Schraubenzieher in der rechten Hand gehalten - Arabischer Phänotyp

Auch in Niederzier wurden Bewohner eines Einfamilienhauses Opfer von Einbrechern. Sie hatten das Haus an der Hochheimstraße Freitagmorgen zwischen 08:00 - 11:00 Uhr verlassen. Bei ihrer Heimkehr mussten sie feststellen, das Unbekannte sich mittels Aufhebelns eines Fensters sowie der Terrassentür unberechtigterweise Zutritt zum Haus verschafft hatten. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume, so dass zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht feststand, was sie erbeuten konnten.

Die Bewohner eines Hauses in der Jakob-Breidkopff-Straße in Nörvenich verließen ihr Heim nur kurz. Doch die Zeit zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr reichte Dieben, sich durch ein Fenster Zugang zum Haus zu verschaffen und dieses nach Wertsachen zu durchsuchen. Unter anderem erbeuteten die Täter Schmuck.

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner nutzten Diebe in Jülich um in ein Haus an der Mariengartenstraße einzubrechen. Am Freitagnachmittag (02.06.2023) sei noch Alles in Ordnung gewesen, wusste ein Zeuge zu berichten, der sich in der Abwesenheit der Bewohner um das Haus kümmert. Am Samstag (03.06.2023) um 11:15 Uhr habe er dann den Einbruch bemerkt. Vermutlich drangen die Täter über eine Terrassentür ins Innere des Hauses ein. Was genau sie erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In allen Fällen sicherte die Kriminalpolizei vorhandene Spuren und leitete Ermittlungen ein. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter 02421 949-6425 Verbindung mit der Leitstelle der Polizei Düren aufzunehmen.

