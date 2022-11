Ulm (ots) - Der Einbruch ereignete sich in den Nachtstunden. Der Einbrecher gelangte auf unbekannte Weise in die Kellerräume des Gastronomiebetriebes in der Karpfengasse.In einem Kellerraum befand sich ein Tresor, der an einer Wand befestigt war. Dem Einbrecher gelang es diesen abzumontieren und mitzunehmen. ...

