POL-DN: Raubüberfall auf Kiosk

Hürtgenwald (ots) - Am 02.06.2023 kam es gegen 16:00 Uhr in Brandenberg an der Einmündung L11 / Kierlingsweg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 14-jährige Radfahrerin aus Hürtgenwald verletzt wurde. Das Mädchen war gemeinsam mit ihrem Bruder mit den Fahrrädern vom "Kierling" aus in Richung Brandenberg unterwegs. An der Einmündung zur L11 wollte sie nach links abbiegen, um ihrem vorausfahrenden Bruder zu folgen. ...

