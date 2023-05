Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer entreißt Fußgängerin die Geldbörse/ Taschendiebe/ Anzeige nach Hasen-Handel

Iserlohn (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein Fahrradfahrer einer Fußgängerin die Geldbörse entrissen. Die 33-Jährige ging mit ihrem Hund über die Rahmenstraße. Auf dem Grünstreifen hinter dem Parkplatz am Bahnhof wollte sie gegen 10.30 Uhr gerade ihr Portemonnaie in ihren Rucksack stecken, als ihr der Fahrradfahrer entgegenkam. Mit einem Griff zog er ihr die Geldbörse aus der Hand. Dabei verfing er sich im Schultergurt des Rucksacks, der zerriss. Die Frau rannte ihm noch hinterher, konnte ihn jedoch nicht einholen. Sie schätzte das Alter des Diebs auf Anfang 20. Er ist 1,60 bis 1,70 Meter groß, trug braune Jacke, schwarz-weiße Turnschuhe (vermutlich Nike) und eine schwarze Bauchtasche. Er war unterwegs mit einem schwarz-roten Fahrrad mit Mittelfederung. Als Erstes ließ sie ihre mit abhanden gekommene Bankkarte sperren, um dann Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0.

Einer 65-jährigen Hemeranerin wurde am Samstag vermutlich beim Iserlohner Stadtfest die Geldbörse gestohlen. Sie bemerkte das Fehlen allerdings erst am Dienstagmorgen. Während sie darauf bei der Polizei Anzeige erstattete, wurde einer Nachbarin das Portemonnaie übergeben. Ein Finder hatte es in einem Gebüsch gefunden und zur Wohnadresse der Eigentümerin gebracht. Es fehlte nur das Bargeld.

Ein verärgerter Hasen-Käufer hat am Dienstag Anzeige bei der Polizei gegen den Verkäufer des Tieres erstattet. Die Familie hatte auf eine Kleinanzeige in einem Online-Portal reagiert. Die Tochter holte den angeblich geimpften und kastrierten, zwei Jahre jungen Rammler ab. Zuhause fiel den anderen Familienmitgliedern sofort auf, dass der Hase verdächtig dünn war und dass er nicht fraß. Sie suchten eine Tierärztin auf, die das Tier als "verwahrlost, total krank" und sein Alter auf sechs bis acht Jahre schätzte. Darauf erstattete die Familie Anzeige wegen Betrugs. (cris)

