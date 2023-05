Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch/ Taschendiebe/ Fahrrad gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 9 und 22 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Werdohler Straße eingebrochen. Sie brachen das Schloss der Tür heraus, machten aber nach den ersten Erkenntnissen keine Beute.

Taschendiebe sind am Dienstag offenbar Linienbus gefahren: Gegen 13.30 Uhr wurde eine 70-jährige Lüdenscheiderin im Linienbus bestohlen. Sie war um 13.30 Uhr am Sauerfeld in den sehr vollen Bus der Linie 41 gestiegen. An der Endhaltestelle am Buckesfeld bemerkte sie, dass ihre zuvor verschlossene Umhängetasche geöffnet war und das Portemonnaie fehlte. Sie hatte während der Fahrt nichts Verdächtiges bemerkt. Während sie auf der Polizeiwache Anzeige erstattete, wurde ihr Portemonnaie dort abgegeben. Es fehlten nur das Geld (ein paar Münzen) und die Bankkarte.

Ein Pfandflaschensammler holte am Nachmittag einen Stapel Karten, Personalausweis und Bankkarte aus einem Mülleimer am Sauerfeld und lieferte alles bei der Polizei ab. Die rechtmäßige Eigentümerin, eine 67-jährige Frau, hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Polizeibeamte brachten ihr die Sachen zurück. Wie ihnen die 67-Jährige erzählte, war sie am Mittag gegen 13.15 Uhr mit der Buslinie 61 vom Sauerfeld aus nach Haus gefahren. Die Geldbörse hatte in ihrer Handtasche gesteckt.

Zwischen dem 5. Und 10. Mai wurde an der Werdohler Straße ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte das schwarz-silber-orangefarbene Mountainbike vom Typ Galano Toxic mit einem Zahlenschloss neben einem Mehrfamilienhaus am Zaun befestigt. (cris)

