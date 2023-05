POL-MK: Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

Werdohl (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte über ein Fenster in die Werkswohnung einer Firma An der Tumpe in Werdohl zu gelangen. Durch das Hebeln an dem Fensterrahmen und das Beschädigen der Scheibe entstand Sachschaden. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

