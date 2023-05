POL-MK: Versuchter Einbruch in Werkswohnung

Kierspe (ots) - Aus einer offenstehenden Garage an der Thingslindestraße in Kierspe entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Werkzeuge und einen Tretroller. Zudem wurde das in der Garage geparkte Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr