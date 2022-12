Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Körperverletzungen ++ Bedrohung ++ Verkehrsunfälle u.a. unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ++

Leer - Gefährliche Körperverletzung / Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen Am Freitagabend kam es gegen 22:00 Uhr in einem Freizeitcenter in der Mühlenstraße zwischen zwei Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der u.a. auch Glasflaschen eingesetzt wurden. Hierbei erlitt ein 34-jähriger aus Ludwigsburg durch einen Wurf mit einer Glasflasche gegen den Kopf eine Platzwunde. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 44-jähriger Mann aus Ihlienworth und ein 34-jähriger Mann aus Leer erlitten leichte Verletzungen durch Fußtritte der bislang unbekannten Täter, die sich vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten von der Örtlichkeit entfernt hatten. Es waren mehrere Streifenwagen eingesetzt. Entsprechende Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Westoverledingen - Körperverletzung / Bedrohung Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 02:00 Uhr in der Charlottenstraße, während einer Feier, zu Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Eheleuten. Im Verlauf dieser Streitigkeiten schlug der 42-jährige Ehemann seiner gleichaltrigen Ehefrau mehrfach mit der Faust ins Gesicht und bedrohte diese. Die Ehefrau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ehemann wurde durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen. Gegen diesen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Verkehrsunfälle u.a. unter Alkohol- und Drogeneinfluss Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagvormittag im Zeitraum von ca. 10:15 Uhr bis ca. 11:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters am Hagiusring. Ein auf dem Parkplatz abgestellter, weißer Hyundai Tucson wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Detern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Barßeler mit einem VW Polo die Barger Straße aus Richtung Barßel kommend in Fahrtrichtung Detern. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Beteiligte mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Graben zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Emden - Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss / Verkehrsunfallflucht Ein 53-jähriger aus Hinte befuhr am Freitag, gegen 17:45 Uhr, mit einem Pkw Toyota den Franekerweg in Emden und übersah dabei eine Verkehrsinsel. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallbeteiligte unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Unfallbeteiligten erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Weener - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger Am Freitag, gegen 17:50 Uhr, kam es in der alten Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 49-jährigen aus Bunde, Fahrzeugführer eines Ford Fiesta und einem 72-jährigen Fußgänger aus Weener. Der Fußgänger wollte die Fahrbahn über die dortige Furt überqueren und wurde von dem Pkw-Fahrer zu spät bemerkt. Durch den Zusammenstoß kam der Fußgänger zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Dieser wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Leer - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitagabend kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Augustenstraße und Christine-Charlotten-Straße. Ein 23-jähriger aus Weener befuhr mit einem Opel Astra die Christine-Charlotten-Straße und missachtete die Vorfahrt eines 20-jährigen aus Moormerland, der mit einem VW Passat die Augustenstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden zwei jeweils 21-jährige Männer aus Leer, die sich als Mitfahrer in dem VW Passat befanden, leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Westoverledingen mit einem Pkw, Daimler C 180, die Königstraße in Fahrtrichtung Papenburger Straße. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Unfallbeteiligte nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 21-jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle bei diesem ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Baum wurde durch den Zusammenstoß entwurzelt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den verunfallten Pkw. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

