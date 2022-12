Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Gefährliche Körperverletzung -Zeugen gesucht

Gestern Abend kam es gegen 23 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Neutorstraße. Zeugen hatten einen Streit zwischen zwei Männern beobachtet, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Ein 33-Jähriger war mit einem unbekannten Mann aus bisher ungeklärten Gründen in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wobei dieser auf den Boden stürzte. Der Täter trat dem bereits am Boden liegenden Opfer mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf und flüchtete dann in Richtung Faldernstraße. Der 33-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll etwa 170 cm groß sein und im Gesicht einen Schnäuzer-Bart tragen. Die Haare sollen sehr kurz sein. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Mütze. Darunter trug er ein weißes Shirt, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell