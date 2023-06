Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 09.06.2023-10.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl

Zu einem Diebstahl von Schmuck kam es am Mittwoch in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr. Der oder die Täter nutzten den Umstand, dass die Eingangstür eines Hauses an der Emsteker Straße in Emstek offenstand, betrat das Haus und entwendete dort diversen Schmuck. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit einem weißen PKW vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter Telefon 04473/932180 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Einbruch in das Rathaus der Stadt Cloppenburg

In der Zeit von Freitag 18:15 Uhr bis Samstag 06:40 Uhr brachen unbekannte Täter in das Rathaus der Stadt Cloppenburg ein. Hier durchwühlten sie die Information, das Bürgeramt und einen Aufenthaltsraum. Über das genaue Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Bei der Tat beschädigten die Täter mehrere Türen. Zeugen, die verdächtige Personen in der relevanten Zeit im Bereich des Rathauses festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Freitag gegen 12:00 Uhr auf dem Cappelner Damm in Cloppenburg wurde ein 19-jähriger Cloppenburger mit einer Geschwindigkeit von 72 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Statt den Haltezeichen eines Polizeibeamten, der auf der Straße stand, Folge zu leisten, flüchtete der Mann mit einem VW Polo. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann eindeutig identifiziert und festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde gegen die 22-jährige Halterin des PKW ein Strafverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt der 19-Jährigen zugelassen hat.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelec-Fahrer

Am Freitag gegen 13:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Landwehr in Cloppenburg. Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Straße Landwehr, als ein 21-jähriger Cloppenburger mit seinem Opel Corsa aus der Hermann-Almers-Straße auf den Landwehr einbiegen wollte. Der PKW-Fahrer übersah dabei den vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 12:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Kaufland in der Soestenstraße in Cloppenburg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Ford Kuga eines Mannes aus Vechta. Der Schaden wird mit ca. 500 Euro angegeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten

Am Samstag gegen 03:15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Großenkneten den Niedrigen Weg in Cloppenburg in Richtung Alter Emsteker Weg. Dabei übersah er in Höhe des Museumsdorfes eine Verkehrsinsel und verlor aufgrund der Kollision mit der Insel die Kontrolle über seinen VW Golf. Das Fahrzeug überschlug sich und kam links neben der Fahrbahn zum Stillstand. Neben dem Fahrer, der schwer verletzt wurde, wurden noch eine 18-Jährige aus Cloppenburg schwer und eine 17-jährige Cloppenburgerin leicht verletzt. Zwei weitere 18-jährige Insassen aus Großenkneten blieben unverletzt. Der Schaden am PKW wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes war auch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg zur Technischen Rettung vor Ort, um die schwer verletzte 18-Jährige aus dem Auto zu befreien.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell