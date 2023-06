POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich des PK Vechta vom 09.06.23 - 11.06.23

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Mofa-Fahrer kontrolliert

Beamte der Polizei Vechta kontrollierten am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in Vechta, Visbeker Damm, einen 15-jährigen Mofa-Fahrer aus Vechta. Dabei stellten sie fest, dass der Jugendliche für sein mitgeführtes Mofa nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Zudem war an dem Fahrzeug ein manipuliertes Versicherungskennzeichen angebracht. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Vechta - Flächenbrand in einem Waldstück

Am Samstag, kurz vor 18.00 Uhr, musste die Feuerwehr Langförden ausrücken, um in Vechta-Calveslage, Salbeiweg, in einem Waldstück einen kleinen Flächenbrand zu löschen. In diesem Zusammenhang weisen Polizei und Feuerwehr auf die aktuell hohe Brandgefahr in Wäldern und Mooren hin.

Vechta - Verkehrsunfallflucht, Radfahrer flüchtet

Nach dem Zusammenstoß von zwei Radfahrern am Samstag in Vechta, Oldenburger Straße, Höhe Vossberger Weg, sucht die Polizei einen der beteiligten Radfahrern. Dieser touchierte mit seinem Rad einen 52-jährigen Radfahrer aus Vechta, der sich dadurch leichte Verletzungen zuzog. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Langförden fort, ohne sich um den 52-Jährigen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Körperverletzung

Opfer einer Körperverletzung wurde am Freitagabend in Dinklage ein 56-Jähriger aus Dinklage. Eine bislang unbekannte Person schlug dem Mann gegen 21.00 Uhr mit der Faust ins Gesicht. Der 56-Jährige verlor dabei zwei Zähne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Lohne - Einbrüche an der Landwehrstraße

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in Lohne, Landwehrstraße, in eine Garage ein und entwendeten hieraus ein Sportfahrrad sowie Werkzeug. Anschließend wollten die Einbrecher am Tatort auch in ein Wohnhaus einbrechen. Dieser Versuch scheiterte, da man ein Fenster nicht öffnen konnte. In einem weiteren Fall in derselben Nacht brachen unbekannte Täter in die Räume eines Gartenbaubetriebes ein, der an der Landwehrstraße liegt. Die Einbrecher stahlen in diesem Fall Bargeld, Werkzeuge sowie Schmuckgegenstände. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Einbruch an Großbaustelle

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Freitag (09.06.2023) in Lohne, Industriering, auf das Gelände der Großbaustelle Kläranlage Lohne ein. Hier wurden aus vier Containern hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der Schaden beziffert sich auf ca. 23.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Einbruch in Verkaufswagen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in Vechta, Falkenweg, in die Räume eines Verkaufswagens ein. Offenbar haben die Einbrecher kein Diebesgut erlangt. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vörden - Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Beamte der Polizei Damme kontrollierten am Freitag gegen 11.10 Uhr in Vörden, Osnabrücker Straße, einen 74-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 74-Jährige unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholwert von 0,59 Promille). Dem 74-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht auf Kirmesgelände

Die Polizei Lohne hat gegen einen 56-jährigen aus Dormagen ein Strafverfahren eingeleitet. Dieser wollte in der Nacht auf Freitag in Lohne, Raiffeisenplatz, Waren anliefern und fuhr mit seinem Transporter über das Bodenblech des hier aktuell aufgebauten Autoscooters (Kirmesgelände). Das Bodenblech wurde dadurch beschädigt. Der 56-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Vechta - Verkehrsunfall, Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Vechta erlitt ein 38-jähriger Radfahrer aus Vechta leichte Verletzungen. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 66-Jährige aus Bakum mit ihrem Pkw den Kreisverkehr der Straße "An der Gräfte" und wollte von dort in Richtung Falkenrotter Straße fahren. Dabei stieß sie mit dem 38-jährigen Radfahrer zusammen, der dadurch zu Fall kam und eine Kopfplatzwunde davontrug. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit Pedelecs, zwei Personen verletzt

In der Nacht auf Samstag (10.06.2023) stießen gegen 02.45 Uhr in Steinfeld, Radweg der Dinklager Straße, die Fahrer von Pedelecs frontal zusammen. Dabei erlitten ein 43-Jähriger aus Steinfeld schwere sowie der andere Beteiligte, ein 37-Jähriger aus Lohne, leichte Verletzungen. Da beide Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss standen, wurde ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen.

