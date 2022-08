Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Person unter Pkw befreit

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Auf der Flemingstraße ist heute eine Person von einem Pkw erfasst und unter diesem eingeklemmt worden. Die Feuerwehr Haan wurde um 18.49 Uhr alarmiert, hob das Fahrzeug mit Hebekissen an und konnte den Mann so befreien. Trotz Reanimationsversuchen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell