POL-KN: (VS-Villingen) Kind bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt (05.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahren am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Bertholdstraße. Ein 51-jähriger Mercedes C300-Fahrer fuhr in Richtung Fürstenbergring und wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei prallte er seitlich mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Schulbus zusammen, dessen 48-jähriger Fahrer den Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Durch den Unfall verletzte sich ein im Schulbus mitfahrender 11-jähriger Junge leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

