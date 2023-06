Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Sonntag, 11. Juni 2023 um ca. 09:20 Uhr befuhr ein 74-jähriger Barßeler mit seinem Pedelec den Radweg an der Straße Lange Bahn in Barßel in Richtung Eleisabethfehn. Im Verlauf einer Linkskurve fährt der Pedelecfahrer aus ungeklärter Ursache geradeaus und kommt daher nach rechts vom Radweg ab. Hier stößt er gegen eine Mauer und stürzt. Durch den Sturz wird er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Barßel/Elisabethfehn - Diebstahl von Schützenfestgelände Im Rahmen von Aufräumarbeiten nach dem Schützenfest in Elisabethfehn wurde am 11.06.2023, gegen 22.30 Uhr festgestellt, dass bis dahin unbekannte Täter diverse Stühle und Tische vom Schützengelände entwendet worden waren. Durch Hinweise von Zeugen, die eine Personengruppe dabei beobachtet hatten, wie diese Stühle vom Festplatzgelände schafften, wurde ein Teil der Möbel in einem nahegelegenen Garten wieder aufgefunden. Die Tatverdächtigen, drei Männer und eine Frau aus Elisabethfehn (52,28,36 und 32 Jahre alt) konnten ebenfalls angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Stühle dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Weitere, entwendete Stühle und Stehtische konnten bislang nicht aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

