BPOL NRW: 71-Jährige beim Einstieg am Hauptbahnhof beklaut - Zivilfahnder greifen ein

Köln (ots)

Gestern Abend (11.04.) beobachteten zivile Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) wie zwei Männer einer älteren Dame das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendeten. Noch am Bahnsteig griffen die Fahnder zu und überführten die Täter.

Gegen 18:40 Uhr befanden sich Bundespolizisten in Zivilkleidung am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs Köln, als ihnen zwei Männer im Alter von 35 und 38 ins Auge fielen. Die beiden Rumänen beschafften sich arbeitsteilig die Brieftasche einer Bahnreisenden, welche sich im verschlossenen Rucksack der Beklauten befand. Der Wert der Geldbörse und darin enthaltender Mittel belief sich auf knapp 500EUR. Nach Tatvollendung stellten die Zivilfahnder die Taschendiebe und überprüften ihre Personalien. Hierbei stellte sich heraus, dass der 35-jährige Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen verschiedener Eigentumsdelikte gesucht wurde und der 38-Jährige über das BKA ebenfalls ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen das Diebesduo fest und übergaben es an den Gewahrsamsdienst, um eine Haft zu prüfen. Die 71-Jährige Dame aus Selters (Taunus) freute sich, ihr Eigentum am späten Abend vollständig wiederzuerhalten.

