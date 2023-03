POL-IZ: 230330.1 Kellinghusen: Sinnlose Zerstörung im Reitverein

Itzehoe (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher eine Schule in Itzehoe heimgesucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Im Zeitraum von Freitag, 13.30 Uhr, bis zum Montag, 05.25 Uhr, suchten Unbekannte das Schulgelände der Gemeinschaftsschule in der Gorch-Fock-Straße auf. Über ein Fenster drangen sie in das Innere ein, durchsuchten Büros und entwendeten einen ...

