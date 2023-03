POL-IZ: 230328.4 Kronprinzenkoog: Berauscht und ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Kellinghusen (ots) - In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in mehrere Gebäude einer Firma in Kellinghusen eingebrochen. Sie entwendeten zahlreiche Gegenstände, die genaue Menge und der Wert sind noch unbekannt. Im Zeitraum von Sonntag, 17.15 Uhr, bis zum Montag, 06.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch ein Tor Zutritt zu dem Grundstück einer Firma in der Straße Neuer Kamp. Sie stiegen dort in zwei als ...

mehr