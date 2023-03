POL-IZ: 230328.2 Kellinghusen: Einbruch in Firmengebäude

Horst (ots) - In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in ein Haus in Horst eingedrungen, während der Bewohner zunächst schlief. Durch verdächtige Geräusche aufgeweckt, verscheuchte der Geschädigte den Einbrecher schließlich. Gegen 0.30 Uhr suchte ein Dieb ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße auf. Er drang gewaltsam über eine Balkontür in das Gebäude ein und durchsuchte ein Büro. Der Geschädigte ...

