POL-IZ: 230327.3 Heide: Wer kennt diesen Baseballschläger (siehe Pressemitteilung 230306.1 und 230314.5)?

Itzehoe (ots) - Nach einem Raub auf einen Mann in Itzehoe am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Mit seinem orangefarbenen Haar war dieser optisch sehr auffällig. Kurz nach 17.00 Uhr stand der Anzeigende in der Adenauerallee in Höhe der dortigen Bushaltestelle an seinem Auto. Nachdem er kurzen Blickkontakt mit einer männlichen Person auf der ...

