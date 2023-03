Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230324.3 Itzehoe: Unfallflucht mit mehr als drei Promille

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Mann in Hohenlockstedt während eines Abbiegevorganges von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geraten. Trotz eines entstandenen Schadens entfernte sich der Autofahrer vom Ort. Wie sich später herausstellte, war er erheblich alkoholisiert.

Um 21.45 Uhr beobachteten mehrere Zeugen den Fahrer eines BMW, wie er während des Abbiegens von der Breiten Straße in die Kieler Straße nach links von der Straße abkam und gegen eine Laterne fuhr. Im Anschluss setzte der 45-Jährige seinen Wagen zurück, prallte erneut gegen die Laterne und entfernte sich anschließend vom Ort. Ein Zeuge folgte dem Unfallverursacher, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, bis in die Helgolandstraße. Hier überprüfte eine Streife den Insassen schließlich. Der sichtlich Alkoholisierte gab an, gerade erst eine Flasche Wodka geleert zu haben, Reste hiervon fanden die Beamten nicht. Bei einem später bei dem Betrunkenen durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 3,11 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Aufgrund seines erheblichen Alkoholisierungsgrades musste der Beschuldigte zunächst zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam bleiben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen der Unfallflucht.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell