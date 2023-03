Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230322.1 Büsum: Volle Straßen aufgrund von zwei Treckerkorsos

Büsum (ots)

Anlässlich der heute beginnenden dreitägigen Agrarministerkonferenz in Büsum sind volle Straßen in Dithmarschen zu erwarten. Hintergrund sind zwei große Treckerkorsos, die von Husum und von Hemmingstedt aus in Richtung des Heilbades fahren.

Verkehrsteilnehmer, die derzeit auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Husum in Richtung Heide unterwegs sind, müssen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Denn aktuell sind rund 80 Trecker, die in Husum gestartet sind, in Richtung Heide unterwegs. Ab 10.00 Uhr wird es zudem auf der Bundesstraße 203 voll. Zahlreiche Traktoren werden in Heide mit Ziel Büsum starten. Ein Eintreffen sämtlicher Fahrzeuge in Büsum ist für 12.00 Uhr geplant.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge aus anderen Regionen Schleswig-Holsteins und der angrenzenden Bundesländer auf den Weg Richtung Nordsee machen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell