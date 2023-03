Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230317.2 Sankt Michaelisdonn: Unfallfahrer gesucht

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Freitag um 10.30 Uhr parkte eine Frau aus Sankt Michaelisdonn ihren blauen Hyundai auf dem Parkplatz am Rathaus. An ihrem Fahrzeug stand ein älterer Herr, der ihr von einem Parkrempler berichtete. Dieser hörte kurz zuvor einen Knall und sah, wie ein weißes Auto mit Hamburger Kennzeichen ausparkte. Der Zeuge hielt das Fahrzeug an. Ein circa 70jähriger Mann sei ausgestiegen, besah sich beide Fahrzeuge und sagte, es sei nichts zu sehen. Er setzte seine Fahrt fort. Tatsächlich ist der Kotflügel der Beifahrerseite allerdings zerkratzt und eingedellt. Falls es weitere Zeugen zu diesem Vorfall geben sollte, werden diese gebeten, sich unter 04851-95070 zu melden.

