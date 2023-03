Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230321.2 Auufer: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Auufer (ots)

Bereits am 17. März 2023 ist es in den Abendstunden in der Ortschaft Auufer zu einer Verkehrsunfallflucht durch zwei Zweiradfahrer gekommen. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

Um 20.30 Uhr war der Anzeigende mit seinem Daimler auf der Hauptstraße, Landesstraße 171, in Richtung Wittenbergen unterwegs. In Auufer kamen ihm nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Motorräder in einer Kurve entgegen. Diese nutzen die Gegenfahrbahn, so dass der 69-Jährige seinerseits ebenfalls auf die Gegenfahrbahn auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als die Kraftradfahrer auf ihre Fahrbahn zurückkehrten, wich der Autofahrer noch weiter nach links aus und geriet von der Fahrbahn ab. Er rutschte dabei eine Böschung hinunter, während die Unfallverursacher ihren Weg fortsetzten. An dem Daimler entstand im Zuge des Unfalls ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Geschädigte kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Hinweise auf die beiden Motorradfahrer gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell