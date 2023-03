Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230327.1 Itzehoe: Zeugen nach Raubtat gesucht!

Nach einem Raub auf einen Mann in Itzehoe am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Mit seinem orangefarbenen Haar war dieser optisch sehr auffällig.

Kurz nach 17.00 Uhr stand der Anzeigende in der Adenauerallee in Höhe der dortigen Bushaltestelle an seinem Auto. Nachdem er kurzen Blickkontakt mit einer männlichen Person auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte, kam der Unbekannte über die Straße zu ihm. Der Fremde drückte den Geschädigten an seinen Wagen, drohte ihm verbal und griff sich aus der Hosentasche des 19-Jährigen Zigaretten. Im Anschluss entfernte sich der Täter in die Richtung, aus der er gekommen war, und verschwand schließlich gemeinsam mit einer weiblichen Person in einem Hinterhof der Viktoriastraße. Eine Fahndung nach dem Paar verlief negativ.

Laut dem Itzehoer war der Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt, besaß eine kräftige Statur und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte rote beziehungsweise orangefarbene Haare, war mit einer blauen Jacke bekleidet und hatte einen blauen Rucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

