Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230328.1 Horst: Ungebetener Gast zu Nachtzeit

Horst (ots)

In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in ein Haus in Horst eingedrungen, während der Bewohner zunächst schlief. Durch verdächtige Geräusche aufgeweckt, verscheuchte der Geschädigte den Einbrecher schließlich.

Gegen 0.30 Uhr suchte ein Dieb ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße auf. Er drang gewaltsam über eine Balkontür in das Gebäude ein und durchsuchte ein Büro. Der Geschädigte erwachte durch ihm unbekannte Geräusche und rief nach dem Eindringling, den er vermutete. Der ergriff daraufhin die Flucht - mit sich nahm er rund 250 Euro. Der Schaden, den der Täter bei seinem Einstieg in das Objekt anrichtete, dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell