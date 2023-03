POL-IZ: 230327.4 Lehe: Frau landet betrunken im Graben

Polizeidirektion Itzehoe

Am Samstagabend ist eine Frau unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stehend in Lehe von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Ein Rettungswagen brachte die Verunglückte in ein Krankenhaus, wo sie sich einer Blutprobenentnahme stellen musste.

Gegen 21.00 Uhr war die 56-Jährige in einem Kleinwagen auf der Koogstraße unterwegs. Sie beabsichtigte, nach rechts auf die Schulstraße abzubiegen, nahm die Kurve zu großzügig und geriet nach links von der Straße ab. Die Fahrt endete schließlich im Graben. Zur Versorgung der Verunfallten kamen ein Rettungswagen und ein Notarzt. Vor dem Transport in ein Krankenhaus pustete die Beschuldigte 1,85 Promille, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein der Dithmarscherin beschlagnahmten die Beamten und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

