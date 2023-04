Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebesgut im Kinderwagen versteckt: Bundespolizei ermittelt gegen 30-Jährige

Köln (ots)

Gestern (11. April) entwendete eine 30-Jährige in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof gleich vier hochwertige Duftflaschen aus den Regalen und versteckte sie unter einer Decke im mitgeführten Kinderwagen. Ein Ladendetektiv beobachte die Tat und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Dienstag gegen 13:30 Uhr hielt sich eine Kölnerin gemeinsam mit ihrem Kleinkind (3) in einem Geschäft im Kölner Hauptbahnhof auf, als sie gezielt vier Damenparfüms nahm und diese in den leeren Kinderwagen gelegt haben soll. Unter einer darin befindlichen Decke soll sie die Waren im Wert von ca. 500 Euro versteckten haben. Ein Ladendetektiv beobachtete die Frau und hielt sie bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Die Einsatzkräfte überprüften die Identität der 30-Jährigen und ermittelten, dass sie bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist und verurteilt wurde. Weiterhin sicherten die Beamtinnen und Beamten Videoaufzeichnungen, welche die Tathandlung zeigten. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls leiteten die Einsatzkräfte der Bundespolizei Ermittlungen ein. Das Kleinkind wurde mit Einverständnis der Mutter in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben.

