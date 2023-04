BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt fast eine Tonne ungekühlten Fisch und gebratene Fledermäuse

Hamm (ots) - Die Gleise im Hauptbahnhof Hamm sind am Abend des Karsamstags für rund zwanzig Minuten gesperrt worden, weil sich eine Person im Gleis aufhielt. Bis die Bundespolizei die Person in Sicherheit gebracht hatte, stand der gesamte Zugverkehr im Hauptbahnhof still. Ein Fahrgast in einem ICE von Berlin nach Köln konnte für die verspätete Weiterfahrt keinerlei ...

mehr