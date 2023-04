Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aus Unverständnis für Gleissperrung - Zugbegleiter bei Angriff verletzt

Hamm (ots)

Die Gleise im Hauptbahnhof Hamm sind am Abend des Karsamstags für rund zwanzig Minuten gesperrt worden, weil sich eine Person im Gleis aufhielt. Bis die Bundespolizei die Person in Sicherheit gebracht hatte, stand der gesamte Zugverkehr im Hauptbahnhof still.

Ein Fahrgast in einem ICE von Berlin nach Köln konnte für die verspätete Weiterfahrt keinerlei Verständnis aufbringen. Nachdem er insgesamt vier Zugbegleiter massiv beleidigt hatte, trat der 39-jährige Kölner einem von ihnen auf den Fuß und verpasste ihm eine Kopfnuss. Der Zugbegleiter wurde dabei leicht verletzt.

Statt der Weiterfahrt nach Köln stand für den aggressiven Mann der Gang zur Wache der Bundespolizei an. Hier wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell