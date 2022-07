Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Nächtlicher Vandalismus im Freibad und an Bushaltestelle/Polizei ermittelt

Stockstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (14.07.) ereigneten sich in Stockstadt mehrere Fälle von Vandalismus.

Durch das Übersteigen des Außenzauns verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen 23.30 und 5.00 Uhr Zutritt auf das Gelände des Freibads in der "Insel-Kühkopf-Straße". Anschließend wurden dort Bänke, Schirme und Mülltonnen in die Schwimmbecken geworfen. Zudem wurde in der Nacht auf dem Gelände ein Mülltonnenbrand gemeldet. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Ob auch die Beschädigungen an zwei Wartehäuschen einer Bushaltestelle in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße mit den Taten in Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 4.30 Uhr wurden die zerstörten Scheiben der Häuschens festgestellt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3000 Euro. Am Tatort fand die Polizei abgebrochene Flaschenhälse, die möglicherweise von den Unbekannten für die Sachbeschädigungen verwendet wurden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

