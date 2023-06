Cloppenburg/Vechta (ots) - In der Pressemeldung vom 12.Juni 2023 wurde von einem Verkehrsunfall am 11. Juni 2023, 20:05 Uhr auf dem Meistermannskamp berichtet. Dieser befindet sich in Emstek und nicht wie in der Pressemeldung angegeben in Cloppenburg. https://my.newsaktuell.de/analytics?utm_source=myna&utm_medium=shared-link&utm_campaign=myna-analytics&ipt=98f058bf-9438-401c-a8e4-09687e7f0712&fromStoryId=5531247 ...

