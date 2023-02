POL-SE: B 431 (Heist) - Schwerlastkontrolle des BALM und der Polizei

Bad Segeberg (ots) - Am zurückliegenden Freitagabend, den 24.02.2023, ist es nach einem Einbruch in Blunk (Kreis Segeberg) und anschließender Flucht zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Leezen (Kreis Segeberg) gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Blunk. Zwei Täter hebelten hier eine Terrassentür auf und trugen in der Folge ...

mehr