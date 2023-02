Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Blunk

Leezen

Süsel - Festnahme nach Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots)

Am zurückliegenden Freitagabend, den 24.02.2023, ist es nach einem Einbruch in Blunk (Kreis Segeberg) und anschließender Flucht zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Leezen (Kreis Segeberg) gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Blunk.

Zwei Täter hebelten hier eine Terrassentür auf und trugen in der Folge diverse Gegenstände zu ihrem Fluchtfahrzeug. Aufmerksamen Zeugen aus der Nachbarschaft fiel dies auf, sie riefen die Polizei.

Eine zivile Streife des Kriminaldauerdienstes der Kriminalinspektion Pinneberg befand sich in der Nähe und nahm die Verfolgung der beiden flüchtigen Täter auf. Nach kurzer Verfolgungsfahrt stellten sie das Fluchtfahrzeug, einen grauen Opel Corsa mit Hamburger Kennzeichen, in Leezen (Kreis Segeberg).

Die beiden Täter gaben ihr Fluchtfahrzeug kurzerhand auf, trennten sich und flüchteten zu Fuß weiter.

Nach kurzer Flucht zu Fuß konnte die Streifenbesatzung des Kriminaldauerdienstes schließlich beide Täter überwältigen und festnehmen.

Bei beiden Beschuldigten handelte es sich um in Hamburg wohnhafte Männer, die bereits mehrfach als Tatverdächtige für Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten sind.

Durchsuchungen der Männer und ihres Pkws führten unter anderem zur Sicherstellung von Diebesgut aus einem Wohnungseinbruchdiebstahl am Donnerstagabend (23.02.2023) im Süseler Kühlredder (Kreis Ostholstein).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein 36-Jähriger am Samstag wegen des dringenden Tatverdachts der Einbrüche in Blunk und Süsel beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt.

Das Gericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Der weitere Beschuldigte, ein 45-jähriger, wurde noch in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel mangels Haftgründen zunächst wieder entlassen.

Beide Männer kommen aus Hamburg.

Beide Beschuldigten haben Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls zu erwarten. Die weiteren Ermittlungen führt das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg.

Es werden in diesem Zusammenhang nach Zeugen gesucht, die auffällige Beobachtungen am Freitagabend in Blunk bzw. am Donnerstagabend in Süsel auch im Zusammenhang mit verdächtigen Personen und/oder dem grauen Opel Corsa gemacht haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Sachgebiet 4 unter 04101 202- 420 oder unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

