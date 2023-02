POL-SE: Pinneberg - Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Aufzug

Bad Segeberg (ots) - Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach mehreren Wohnungseinbrüchen am Wochenende nach möglichen Zeugen. Schenefeld - Kurz vor 12:00 Uhr am Freitag, den 24.02.2023, versuchten ein Mann und eine Frau in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Klövensteen" in Schenefeld (bei Hamburg) einzudringen und wurden hierbei durch eine Kamera gefilmt. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte, flohen die ...

mehr