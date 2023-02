Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach mehreren Wohnungseinbrüchen am Wochenende nach möglichen Zeugen.

Schenefeld - Kurz vor 12:00 Uhr am Freitag, den 24.02.2023, versuchten ein Mann und eine Frau in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Klövensteen" in Schenefeld (bei Hamburg) einzudringen und wurden hierbei durch eine Kamera gefilmt.

Nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte, flohen die Unbekannten ohne Diebesgut mit einem silberfarbenen Nissan-Micra über die Halstenbeker Chaussee in Richtung Altonaer Chaussee.

Der Mann war circa 1,80 Meter groß und kräftig gebaut. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart und war mit einer dunklen Jeans und einer Jacke bekleidet.

Die Frau war ungefähr 25 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke, einer Jeans und weißen Sportschuhen bekleidet.

Im Flaßbarg blieb es am Samstag zwischen 10:00 und 20:20 Uhr beim Versuch. Hier hebelten der/die Täter vergeblich an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses und entwendeten stattdessen Leergut von der Terrasse.

Quickborn - Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag drangen Unbekannte im Andreas-Schlüter-Weg in Quickborn in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld und Schmuck.

Elmshorn - In der Elmshorner Mühlenstraße kam es zwischen 09:00 und 10:00 Uhr am Sonntagvormittag zum Einbruch in eine Wohnung, bei dem unter anderem eine Notebooktasche samt Notebook und weiterer elektronischer Geräte gestohlen wurden.

Kurz vor der Tat war im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein angeblicher Zeitungsausträger aufgefallen, der im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.

Der schlankgebaute Mann war zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß, wirkte alkoholisiert und ging auffallend langsam. Der auf den Zeugen verwahrlost wirkende Mann hatte weder Brille noch Bart und sprach fließend hochdeutsch. Er trug eine dunkle Mütze.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen bzw. den teilweise beschriebenen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

